An der Brückstraße in Erkelenz Die Geschichte des Brücktors

Das ehemalige Brücktor war eines der vier Stadttore in der Erkelenzer Stadtbefestigung. Diese Stadtbefestigung ist heute nur noch eine in wenigen Resten erhaltene mittelalterliche Befestigungsanlage der Stadt Erkelenz. Sie galt als uneinnehmbar: In die 1,6 Kilometer lange Stadtmauer mit ihren vier Toren, die jedes für sich eine Torburg darstellten, waren 14 Wehrtürme eingelassen, dazu kam noch die Burg. Davor lag ein doppelter, durch einen Wall getrennter Wassergraben. Die Stadttore wurden bei kriegerischen Auseinandersetzungen, insbesondere während des Holländischen Krieges im Jahr 1674, stark zerstört und danach nur notdürftig wiederhergestellt. Im 18. Jahrhundert verfielen die Befestigungsanlagen und wurden in den Jahren 1816 bis 1819 weitgehend abgebrochen. Die Wallgräben wurden zugeschüttet. Heute existieren nur noch die in den 1950er Jahren restaurierte Burg an der Nordpromenade und Teile der Stadtmauer an der Wallstraße.