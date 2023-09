Gastbeitrag von Rita Hündgen, Heimatverein Erkelenz Wie Widerstandskämpfer Jack Schiefer denunziert wurde

Beruflicher Werdegang Jack Schiefer wurde am 16. April 1898 in Sinnersdorf bei Köln geboren. Nach der Volksschule arbeitete er als Viehwärter in der Landwirtschaft seines Heimatortes. Im Ersten Weltkrieg diente er von Mai 1916 bis 1918 als kriegsfreiwilliger Infanterist und Granatwerfer an der französischen Front im Elsass. Von 1919 bis 1926 arbeitete er als Zuschläger in der Kölner Eisenbahnschmiede und nahm 1923 am Ruhrkampf teil. Als Stipendiat der katholischen Arbeiterbewegung besuchte er von 1926 bis 1928 die Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung in Düsseldorf und wurde 1928 Arbeitersekretär des ADGB in Mönchengladbach. Dieses Amt, das vielfältige arbeits- und sozialrechtliche, organisatorische sowie arbeitspädagogische Aufgaben umfasste, übte er bis 1933 aus. Ab 1928 studierte er neben seinem Beruf Volkswirtschaftslehre an der Uni Köln. Im WS 32/32 erwarb er den Abschluss als Diplom-Volkswirt und promovierte zum Dr. rer. pol. am 18. Mai 1933.