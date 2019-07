Elektrischer Stadtbus ab 2020 : Neuer Erka-Bus senkt Umweltbelastung

Der Erkelenzer Stadtbus wird ab Januar mit Ökostrom fahren. Mit einem Modell des künftigen Erka-Busses überzeugte die West Verkehr GmbH am Dienstag auch Bürgermeister Peter Jansen (Mitte). Foto: Speen

Erkelenz Die West Verkehr GmbH stellt die Erkelenzer Stadtbuslinie auf ein elektrisches Fahrzeug um. Dienstag schickte sie ein Modell auf die Straßen, das Original wird jetzt bestellt und soll ab Januar fahren. Weitere E-Busse sollen folgen.

18,2 Tonnen Kohlenstoffdioxid fallen in Erkelenz im nächsten Jahr weniger an und neun Kilogramm Stickoxid. Einsparen wird dies der neue Stadtbus, den die West Verkehr GmbH in den nächsten Tagen bestellen wird: Dienstag stellte sie während der „Ersten Erkelenzer Klimaschutzwoche“ ein Modell des künftigen Erka-Busses vor, der mit Ökostrom betrieben wird.

„Wenn niemand damit anfängt, wird sich das auch niemals etablieren“, bestärkte Bürgermeister Peter Jansen die West Verkehr GmbH in ihren Plänen, in Erkelenz ab 2020 den ersten Elektrobus des Kreises Heinsberg fahren zu lassen. Er sehe die Kommunen und ihren ÖPNV-Anbieter „in der Verantwortung, solche Schritte im Sinne von mehr Klimaschutz zu gehen“. Als Vorreiter, und zum Nachahmen empfohlen. „Ich freue mich auf den Tag, an dem der elektrische Erka-Bus in den Dauerbetrieb geht.“

Info Studie gab 2017 grünes Licht für E-Bus Machbarkeitsstudie 2017 hatte die West Verkehr GmbH eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, ob sich ein elektrischer Stadtbus für Erkelenz lohnt. Das Ergebnis war: er lohnt sich. Förderantrag Zur Anschaffung eines E-Busses wurde anschließend ein Förderantrag beim Bundesverkehrsministerium gestellt, der im April positiv beschieden worden ist. Das Projekt wird mit 60.000 Euro unterstützt.

Das soll ab dem 1. Januar 2020 geschehen, kündigte West-Geschäftsführer Udo Winkens an. Das Unternehmen wolle den Fahrplanwechsel mit dem Fahrzeugwechsel auf ein Modell des deutschen Herstellers Karsan verknüpfen. Ausgestattet sein soll der neue Bus wie der bisherige Erka-Bus mit elf Steh- und elf Sitzplätzen, Heizung und Klimaanlage sowie einer herausfahrbaren Rampe, damit Rollstühle und Kinderwagen barrierefrei zusteigen können. Der Bus bringt eine Leistung von 125 Kilowatt auf die Straße, was laut Winkens mit 170 PS zu vergleichen ist. Der 5,80 Meter lange Bus schafft Steigungen von bis zu 25 Prozent. Die Reichweite des mit Doppelbatterien von BMW ausgestatteten Fahrzeugs beträgt 210 Kilometer. „Das reicht nicht ganz für den Erka-Bus“, erklärte Winkens. Dieser lege am Tag 235 Kilometer zurück: „Deshalb ist geplant, den neuen Bus mittags pausieren und aufladen zu lassen, wenn aufgrund des Schülerverkehrs sowieso ein großer Bus eingesetzt wird.“ Vollständig geladen seien dessen Batterien innerhalb von gut zwei Stunden.