Für den Klimaschutz in Erkelenz : Jetzt rollt ein E-Bus durch die Stadt

Erkelenz Die West Verkehr testet das elektrische Fahrzeug nun auf der Stadtlinie EK 4. Das Projekt ist rund sieben Jahre alt. Bürgermeister Peter Jansen und die West Verkehr sind mit der Entwicklung zufrieden. Es ist deutschlandweit der erste E-Bus, der im Linienverkehr fahren soll.

Es ist rund sieben Jahre her, als Udo Winkens, Geschäftsführer der West Verkehr, in Brilon zum ersten Mal mit den Vorteilen eines Elektrokleinbusses in Berührung kam. „Diese Idee habe ich mitgenommen“, sagte er, als er am Donnerstag zusammen mit dem Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen den deutschlandweit ersten Elektrokleinbus präsentierte, der im Linienbetrieb eingesetzt werden wird. Der Erka-Stadtbus soll die Stadtbuslinie EK 4 übernehmen.