„What is real?“ Fotoausstellung im Erkelenzer Haus Spiess

Geboren und aufgewachsen im Sauerland, zog es Pillig für das Studium der freien Kunst an die Kunstakademie nach Düsseldorf. Dort studierte er zunächst Bildhauerei und Malerei bei Karl Bobek. Die Äußerung des Professors, seine fotografischen und filmischen Dokumentationen seien besser als seine eigenen Arbeiten, nahm er sich zu Herzen und wechselte in die Klasse von Professor Nam June Paik. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Videos, Fotografien und Performances, unter anderem auch in Seminaren des Lehrbeauftragten Christoph Schlingensief. Pillig wurde Meisterschüler bei Nam June Paik und war bei einigen seiner Videos verantwortlich für den Schnitt und baute diverse Ausstellungen von ihm auf, so auch zur Documenta 8. Als Tutor der Klasse unternahm er mehrere Reisen zu Nam June Paik nach New York.