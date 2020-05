Ausstellung „Quer-Beet“ in Erkelenz-Hetzerath : Werkschau am Kulturstandort Hohenbusch

Hetzerath „Quer-Beet“, so lautet der Titel der Ausstellung, die am 29. Mai beginnt. Elke Bürger und Astrid Wolters sind die beiden Organisatorinnen, die die Kunstinteressierten nach Hohenbusch locken. Auch für Kinder wird es eine Aktion geben.

Jedes Jahr lädt der Förderverein Hohenbusch zur Werkschau der Künstler ein, die als Mitglieder dem Kulturstandort Hohenbusch in besonderem Maße verbunden sind. „Gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, ein bisschen Normalität zu zelebrieren“, erklärt die Organisatorin Elke Bürger. Man habe sich mit der Stadt abgesprochen, um Schutzmaßnahmen einhalten zu können. Die Ausstellung wird am Freitag, 29. Mai, um 19 Uhr im Park vor dem Herrenhaus eröffnet. Zu besichtigen sind die Arbeiten der Künstler im Herrenhaus und im Laienbrüderhaus. Insgesamt 45 Künstler haben unter dem Titel „Quer-Beet“ ihre Arbeiten eingereicht. Der Titel lehnt sich an das geplante Beet hinter dem Herrenhaus an, wo auf rund 110 Quadratmetern ein Kräutergarten entsteht (unsere Redaktion berichtete).