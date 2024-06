Test in Erkelenz Welche Eissorten in den Cafés besonders beliebt sind

Im Eiscafé Dolomiti auf der Aachener Straße verrät Salvatore Cardinale, welches in diesem Jahr die Lieblingssorten der Kunden sind – das Spaghettieis mit Vanilleschoten aus Madagaskar bleibt der Topfavorit, wie es auch schon in den vergangenen Jahren war. Aber auch das Tiramisueis findet immer mehr Gefallen bei Kunden – die Rezeptkombination der Oma und des Vaters trifft anscheinend genau ins Schwarze. Seinen vorteilhaften Lieferservice hätte der Eishändler am liebsten belebter, denn ohne die Wartezeit können sich Kunden „einfach an der Schlange vorbeimogeln“. Obwohl der Preis pro Kugel von 1,20 Euro auf 1,30 Euro erhöht wurde, möchte Cardinale diesen beibehalten. Als ich nach dem diesjährigen Sommertrend frage, erklärt er, dass „je wärmer es ist, desto frischer und fruchtiger wird es“. Daher stellt Cardinale nur für den Sommer die Sorten Blutorange und Cassis her.