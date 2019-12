Rheinisches Feuerwehrmuseum Lövenich : Weihnachtsmarkt als feste Größe

INFO

Zum festen Inventar des Weihnachtsmarkts im Feuerwehrmuseum gehört die Karnevalsgesellschaft Lövenicher Hoppesäck. „Auf eigene Rechnung und Gefahr“ bot sie in diesem Jahr im Eingangsbereich vor dem Zugang zum Museum Reibekuchen oder Panhas für hungrige Mäuler an. Der Erlös der Aktion, bei der Kinderprinzessin Lisa I. tatkräftig mitmachte, fließt in die Jugendarbeit in Lövenich.