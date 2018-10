Erkelenz: Weihnachtsdorf Gerderhahn

Gederhahn Am 17. und 18. November gibt es Kunsthandwerk und weihnachtliche Accessoires.

Seit acht Jahren gibt es ein Weihnachtsdorf in Gerderhahn, bei dem Kunsthandwerk und weihnachtliche Accessoires sowie verschiedene Speisen und Getränke angeboten werden. In diesem Jahr öffnet das Weihnachtsdorf am 17. und 18. November jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.