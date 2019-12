Heimatverein der Erkelenzer Lande : Weihnachten mit Mundarttexten gefeiert

Theo Schläger, Autor, Musiker und Mundart-Kenner. Foto: M. Eickmeier

Erkelenz Mehr als 100 Besucher waren beim weihnachtlichen Mundartabend des Heimatvereins der Erkelenzer Lande mit Theo Schläger und Theo Görtz zu Gast.

„Gloria in excelsis Theo!“ Gut gelaunt dankte am Ende des weihnachtlichen Mundartabends Günther Merkens als Vorsitzender des veranstaltenden Heimatvereins der Erkelenzer Lande den unermüdlichen Organisatoren Theo Schläger und Theo Görtz für ihren Einsatz – der herzliche Beifall der neun Vortragenden und der mehr als 100 Besucher zeigte, dass man auch in der 13. Veranstaltung dieser Art deren Nerv und Seele getroffen hatte. Und mit der Abwandlung des Liedes „Gloria in excelsis deo“ lag der Vorsitzende auch theologisch nicht falsch, schließlich ist Theo die eingedeutschte Form des altgriechischen Wortes Deo, das dort eben für Gott steht.

Es ist immer die Mischung, die den Abend jeweils ausverkauft sein lässt, Gedichte, Prosa-Geschichten, Lieder von Theo Schläger, gemeinsam gesungene Weihnachtsklassiker und der Heiligabendklassiker „Eäpelschloot met Wü-eschkes“ sind die Markierungspunkte in gut zweieinhalb Stunden. „Eäpelschloot met Wü-eschkes“ bilden die Halbzeitpause als Kartoffelsalat mit (Bock-)Würstchen, wie die rustikale Speise ins Hochdeutsche übertragen heißt, Eäpel ist die rheinische Form von Erdapfel. Sinniges, Besinnliches und Humoriges bilden das Repertoire der Autoren und Rezitatoren, die nicht nur aus Erkelenz kommen – so konnte Merkens Abordnungen der Heimatvereine aus Wegberg-Beeck und Schafhausen begrüßen, deren „Platt“ sich wiederum von dem des Erkelenzer Landes unterscheidet. Aber für alle galten Merkens Worte: „Wenn Sie gar kein Platt verstehen, lassen Sie sich von der Begeisterung der Verstehenden anstecken.“

Praktisch, dass Theo Schläger neben der Leitung des Arbeitskreises Mundart im Heimatverein auch Musiker und Komponist ist, Weihnachtslieder in Platt überträgt oder neu verfasst und mit der E-Orgel begleitet. Und die lagen in einem Programmheft von Theo Görtz wiederum in Großbuchstaben in gedruckter Form jedem Teilnehmer auf dem Platz, so dass der Raum zum Konzertsaal für mehr als 100 Kehlen wurde.

Thematisch drehten sich die Beiträge um eigene Kindheitserinnerungen, die, da die Vortragenden vorwiegend älteren Generationen angehören, auch die Zeit während des und nach dem Zweiten Weltkrieg beleuchteten. Zeiten, in denen die Sehnsucht nach Frieden und die Freude auf die wenigen Geschenke in starker Erinnerung geblieben sind. Im Kontrast zu den Geschenke-Fluten der Jahrzehnte danach.