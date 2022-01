Erkelenz/Wegberg : Mehrere Diebstähle in Supermärkten

Auf die Geldbörsen ihrer Opfer haben es die Diebe in Supermärkten abgesehen. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Erkelenz/Wegberg Mehrere Menschen in Erkelenz und Wegberg sind am vergangenen Wochenende beim Einkaufen bestohlen worden. Teilweise wurden die Betroffenen von den Dieben bedrängt.

Wie die Polizei mitteilt, fehlte am Samstag gegen 13.20 Uhr nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Paul-Rüttchen-Straße in Erkelenz plötzlich die Geldbörse einer 66-Jährigen. Vermutlich ist sie ihr an der Einkaufswagen-Sammelstelle aus der Tasche gestohlen worden. Zuvor bemerkte die Frau zwei verdächtige Personen, einen Mann mit dunkler Mütze und eine Frau, beide waren zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Fast zeitgleich kam es auch an der Erkelenzer Gewerbestraße Süd zu einem Diebstahl, hier wurde eine 62-Jährige am Kühlregal im Supermarkt bedrängt, kurz darauf stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack war. Bei der Verdächtigen handelte es sich um eine Frau mit dunklen Haaren und dunkelroter Jacke.

Eine 70 Jahre alte Frau wurde am Samstag in einem Wegberger Supermarkt am Bahnhof Opfer von Dieben, auch ihr wurde die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Sie vermutet, dass ein Mann und eine Frau, die etwa 50 Jahre alt waren, die Täter sind.

Die Polizei bittet Zeugen, sich per Telefon unter 02452 9200 zu melden.

(cpas)