Wassenjazz und Accordion Affairs in Sparkasse Erkelenz : Hoch oben vier Stunden Jazz im Ohr

Erkelenz Bei „Jazz on Top“ spielten mit „Wassenjazz“ und „Accordion Affairs“ zwei namhafte Jazz-Bands in entspannter Lounge- Atmosphäre und bereiteten den Gästen einen gelungen Abend.

Die achtköpfige Formation „Wassenjazz“ besteht seit 1996 und spielte bisher in wechselnden Besetzungen mit zunehmendem Erfolg. Mit dabei ist am Saxophon Jac Jütten, mittlerweile 84 Jahre alt. „Er leitet auch eine Big Band in Erkelenz“, bemerkte Eckart Krause, der in der Band Piano/Keyboard spielt, „man merkt, die Musik hält ihn jung“. Gemeinsam mit Jo Heutz mit der Flöte, Günter Rixen am Bass, Hans Paredis am Schlagzeug, Franz-Josef v.d. Lieck an der Trompete und Robert Seidl an der Gitarre vereinen sich mehrere Generationen in der Band. „Unsere Sängerin Jacqueline Drescher gibt allem eine besondere Farbe“, freute sich Krause. „Es macht schon Spaß, unterschiedliche Stilrichtungen, die in den einzelnen Epochen entstanden sind, zu einer Formation zusammenzubringen.“ Als jazzorientierte Band berücksichtigt sie im Repertoire ein breites Spektum an Jazz, das auch die Wünsche der Mitglieder und ihre eingebrachten Vorschläge berücksichtigt und Songs als Jazz interpretiert.