Erkelenz und Wassenberg : Zwei Kinder bei zwei Verkehrsunfällen verletzt

Foto: dpa/Nicolas Armer

Erkelenz/Wassenberg Am Wochenende ereigneten sich zwei Unfälle, bei denen zwei Jungen verletzt wurden. In einem Fall, in Erkelenz, sucht die Polizei Zeugen, da Fahrerflucht begangen wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 8-jähriger Junge wurde am frühen Freitagnachmittag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Buscherbahn in Erkelenz-Schwanenberg verletzt, teilte die Polizei mit. Das Kind fuhr dem Bericht zufolge mit seinem Fahrrad auf der Straße Buscherbahn aus Richtung Lindchesweg in Richtung Buchenweg. Dabei touchierte ein Auto, das in gleicher Richtung hinter dem Jungen fuhr, das Hinterrad seines Fahrrades. Durch den Stoß stürzte der 8-Jährige zu Boden. Der bislang unbekannte Autofahrer, der in Begleitung eines Beifahrers war, beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Hoven davon – ohne sich um das Kind zu kümmern.

Der Junge konnte erkennen, dass beide Personen in dem Auto Kapuzenpullover trugen und jeweils die Kapuze über den Kopf gezogen hatten. Das Fahrzeug war dunkelblau (fast schwarz) und wies am Kofferraum drei weiße Streifen auf. Nach Angaben des Kindes handelte es sich um ein älteres Fahrzeug. Der Junge verständigte seine Mutter über den Vorfall. Diese erstattete Anzeige bei der Polizei. Durch den Sturz zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Die Polizei fragt nun: Wer kennt das Fahrzeug oder hat den Unfall beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 9200 entgegen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Auch am Samstag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. In diesem Fall handelt es sich um einen Vierjährigen aus Wassenberg. Der Unfall geschah gegen 15.25 Uhr, das Kind war zuvor auf die Fahrbahn der Graf-Gerhard-Straße in Wassenberg gelaufen. Ein 55-jähriger Auto-Fahrer, der mit seinem Renault die Graf-Gerhard-Straße in Richtung Parkstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte das Kind. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Auch seine Mutter, die durch den Vorfall einen Schock erlitt, wurde mit ihm gemeinsam ins Krankenhaus gebracht. Der Auto-Fahrer verletzte sich nicht.

(sasa)