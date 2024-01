Weiterführende Schulen in Erkelenz Was Eltern zu den Schulanmeldungen wissen müssen

Europaschule Die Realschule ist eine Schulform, die anwendungsorientiert mit erkennbarem Bezug zum eigenen Leben mit den neusten Erkenntnissen der Lernforschung auf die Vielfalt des Lebens vorbereitet. Das Fremdsprachenangebot (inklusive bilingualem Zweig) und die Option, internationale Fremdsprachenzertifikate zu erwerben, ermöglichen einen idealen Einstieg in das Leben in Europa. Es gibt einen Austausch mit Schulen in Frank­reich und den Niederlanden sowie Praktika in Belgien zur Förderung der interkulturellen Ausrichtung. Ab Klasse sieben wird die Berufsorientierung systematisch eingebaut. Das Anmeldefenster läuft vom 16. bis 22. Februar, eine Anmeldung ist ausschließlich über die Webseite möglich. Für einen weiteren Termin am 26. Februar erfolgt die Anmeldung per Telefon: 02431 2905.