Electrisize-Festival in Erkelenz : Silent Disco und Schallmesser – was die Macher gegen Lärm tun

Beim Electrisize werden 40.000 Besucher erwartet. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Macher des Electrisize-Festivals in Erkelenz möchten Anwohner, vornehmlich aus Hetzerath, nicht mit übermäßigem Lärm belästigen. Das haben die Organisatoren von der Kulturgarten GmbH geplant.

In einer Woche beginnt das Electrisize-Festival auf Haus Hohenbusch (12. bis 14. August), an drei Tagen werden dann insgesamt 40.000 Besucher in Erkelenz erwartet. Ein Thema beim Festival ist immer auch die Belastung für die Anwohner, insbesondere aus dem Nachbardorf Hetzerath. Zumal mit dem kleineren Electricity-Festival auf Hohenbusch an vier Wochenenden im Mai und Juni bereits gefeiert wurde. Auch wenn sich die Beschwerden aus der Nachbarschaft bislang in Grenzen hielten, wollen die Electrisize-Macher von der Kulturgarten GmbH künftig verstärkt auf den Lärmpegel achten.

So wird es auf dem Campingplatz nur noch eine sogenannte Silent Disco geben. Dort kann vor einer Bühne zwar bis in die Nacht gefeiert und getanzt werden, allerdings nur über Kopfhörer mit einer Radiofrequenz. Am Donnerstag gibt es somit für die Anwohner keinen Bühnenlärm.

Neu ist auch eine Schallmessung in Hetzerath. Die Veranstalter erhalten darüber neuerdings Live-Daten über den Schallpegel und können die Lärmimmissionen besser regulieren. „Wir haben dieses neue System bereits an den letzten beiden Campingwochenenden der Electricity getestet und wissen, dass wir damit unsere Lautstärke sogar deutlich unter die behördlich oder gesetzlich vorgegebenen Maximalwerte bringen können. Und am neuen Festival-Sonntag gibt es nur tagsüber Musik“, sagt Veranstalter Raphael Meyersieck.