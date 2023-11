Staatsschutz ermittelte in Erkelenz Was den Brand in der Patersgasse ausgelöst hat

Erkelenz · Ein denkmalgeschütztes Haus brannte in der Nacht zu Samstag, 18. November, in Erkelenz aus. Noch während der Löscharbeiten kam der Staatsschutz an die Einsatzstelle, in deren Bereich früher die Synagoge stand. Experten haben nun ein Ermittlungsergebnis.

21.11.2023 , 11:44 Uhr

Das Feuer in dem Haus an der Patersgasse war am frühen Samstagmorgen, 18. November, ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Erkelenz/Helmut van der Beek

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz