Modegeschäft am Erkelenzer Markt Warum sich Funk deutlich vergrößert - und an die Innenstadt glaubt

Erkelenz · Das Modegeschäft hat in dieser Woche seine neuen Räumlichkeiten im Stadtzentrum eröffnet – auch wenn an der Fassade noch viel zu tun ist. Die Betreiber glauben weiterhin fest an den Einzelhandel.

01.09.2023, 05:10 Uhr

Armin und Niklas Funk im neuen Modegeschäft „Funk est. 2020“ im ehemaligen Modehaus Claassen am Erkelenzer Markt. Foto: Kurt Lehmkuhl

Von Kurt Lehmkuhl

Noch steht das Baugerüst vor dem Haus am Markt 6 in Erkelenz. Die Fassade des Gebäudes, in dem bis vor einigen Monate das Modehaus Claassen seinen Sitz hatte, ist noch nicht vollständig saniert. Das gilt nicht für das Innere. Hier wird wieder Mode angeboten: Die Familie Funk aus Erkelenz mit ihrer Funk Men GmbH hat die Geschäftsräume übernommen und modern ausgestattet. Seit diesem Mittwoch steht „Funk est. 2020“ für die Kunden offen. Nicht nur das Innere und das Angebot für Frauen und Männer soll sie überraschen. Schon der Eingang ins Geschäft wird für Staunen sorgen: Die gusseisernen Türpfosten sind aus der Versenkung wieder aufgetaucht und zieren den Zugang zu dem Landelokal.