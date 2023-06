Beste Berufschancen Warum die Vermittlungsquote an der Erkelenzer Hauptschule so hoch ist

Wer bei der Berufswahl noch unsicher ist, erhält Hilfestellungen von Berufsberater Hans-Werner Hinz, der den Schülern zum Beispiel ein zusätzliches, freiwilliges Praktikum in den Ferien empfiehlt. „In den Realschulen wird nur in der Jahrgangsstufe neun ein Praktikum gemacht“, weiß er. So genannte berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen bietet er an, wenn es mit der gewünschten Lehrstelle erstmal nicht geklappt hat. Bis zu zehn Monate kann eine solche Maßnahme dauern.