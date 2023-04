Beliebte Konzertreihe in Erkelenz Warum die Meisterkonzerte den Veranstalter wechseln

Das siebte und damit letzte VHS-Meisterkonzert der aktuellen Spielzeit in Erkelenz ist zugleich das letzte in der Verantwortung der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg. Mit dem Auftritt der Sinfonia Rotterdam am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr, endet zwar die Ära der VHS-Meisterkonzerte – aber nicht endgültig die der beliebten Meisterkonzerte. Sie werden in der neuen Saison fortgeführt in der Regie der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz.