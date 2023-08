Ende September Warum die Erkelenzer Automesse abgesagt werden muss

(cpas) Bereits in den vergangenen Jahren – auch bedingt durch die Corona-Pandemie – hatte die Erkelenzer Automobilausstellung (EAA) an Anziehungskraft verloren. Es war immer schwieriger, die in der Stadt oder zumindest in der Region eigentlich zahlreich vertretenen Autohäuser zu einer Teilnahme an der Traditionsveranstaltung zu bewegen. Nun fällt die Automesse auf dem Burgparkplatz, die in diesem Jahr ihre 33. Auflage gehabt hätte, sogar komplett aus. Das haben die Veranstalter am Mittwoch bekannt gegeben.