Auf Haus Hohenbusch Warum der Sommerkunsttreff vor dem Aus steht

Drei befreundete Künstlerinnen, die die schriftliche Absage hart getroffen habe, überlegten nun, als Alternative in den Sommermonaten trotzdem aus der Nähe von Hannover anzureisen und Kurse in Bürgers Gerderhahner Atelier zu belegen. Kunstharz, Schmuck, Speckstein, Aktzeichnen, abstrakte oder gegenständliche Malerei, Filzen und vieles mehr – das Kursangebot war immer breit gefächert. Doch in der Corona-Zeit verabschiedeten langjährige Dozenten. „Viele haben sich komplett umorientiert und sind zum Beispiel in ihre alten Berufe zurückgekehrt", hat Elke Bürger festgestellt. Es fiel ihr schwer, neue Dozenten zu finden, die beim Unterrichten das fachliche Niveau beibehalten hätten. Einige frühere Teilnehmer setzten mittlerweile auch lieber auf Online-Angebote, um neue Techniken zu erlernen, so Bürger.