Beliebter Markt in Matzerath Warum der Martinsmarkt vor dem Aus steht

Der Matzerather Martinsmarkt zählt – abgesehen von den Karnevalsfeiern – traditionell zu den beliebtesten Veranstaltungen, die es in Erkelenz im November gibt. Hunderte Besucher kommen jedes Jahr in den Ort, um sich die zahlreichen Stände und das Musikprogramm anzuschauen und nebenbei etwas für den guten Zweck zu tun. In diesem Jahr feiert die Veranstaltung ihr 20-jähriges Bestehen. Es wird aller Voraussicht nach der letzte Martinsmarkt sein. Denn die Organisatoren, zu denen neben den vielen Helfern vor allem Ida-Marie Moll, ihr Sohn Nicolai Moll und Nadine Zahren zählen, ziehen sich zurück. Nachfolger und Menschen, die bei der Orga mithelfen wollen, hätten sich auch nach intensiver Suche im Ort nicht gefunden.