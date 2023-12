Langwierige Arbeiten in Erkelenz Warum das „Haus der Musik“ immer noch nicht fertig ist

Ursächlich für die Mehrausgaben sind vornehmlich die gestiegenen Baupreise und die Inflation, so die Kreisverwaltung. Im Vorfeld war lange im politischen Raum diskutiert worden, ob ein Neubau sinnvoller sei als der Umbau eines historischen Gebäudes, nachdem feststand, dass die Kreismusikschule nicht länger in ihrem zu kleinen Domizil am Schulring bleiben konnte. Der Standort in Erkelenz sollte auf jeden Fall bleiben.