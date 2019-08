Vortragsabend auf Haus Hohenbusch : Erkelenzer Heimatverein wird 100 und startet Jubiläumsjahr

Erkelenz Den Auftakt zum 100-Jährigen Bestehen des Heimatvereins der Erkelenzer Lande begeht dieser mit einem Abend über Heimat und Literatur. Eingeladen wird für Donnerstag, 26. September, ab 17.30 Uhr auf Haus Hohenbusch.

1920 wurde der damals noch so genannte Erkelenzer Geschichts- und Altertumsverein ins Leben gerufen, im nächsten Jahr wird er 100 Jahre alt – der heutige Heimatverein der Erkelenzer Lande wird das entsprechend feiern, Auftakt ist mit einer Vortragsveranstaltung zum großen Thema „Heimat“ am Donnerstag, 26. September. „Was ist Heimatliteratur?“, heißt die Frage, auf die in einem Kurzvortrag Professor Helmut Brall-Tuchel von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Antworten geben wird.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind gerne gesehen. Anmeldungen sind erbeten bis zum 15. September in der Geschäftsstelle des Vereins an der Gasthausstraße 7, sowie unter 02431 85208 oder per E-Mail an geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de.