Oratorienkonzert in Erkelenz „Vom Tod zum Leben“ in St. Lambertus

Eigentlich hätte der Projektchor in St. Lambertus schon vor drei Jahren wieder singen sollen. Zum Brahms-Requiem ist es coronabedingt aber nie gekommen. „Die Pandemie hat uns das Requiem kaputtgemacht. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt das erste Oratorienkonzert seit Jahren aufführen können“, sagt Kantor Stefan Emanuel Knauer. Am Sonntag, 19. November, erklingen in der Erkelenzer Pfarrkirche ab 17 Uhr unter dem Namen „Vom Tod zum Leben“ zwei große Chorwerke der Romantik: Die „Messe de Requiem“ op. 54 von Camille Saint-Saens sowie das Oratorium „Die Auferweckung des Lazarus“ op. 132 von Carl Loewe.