Neue SB-Filiale in Gerderath : Volksbank nach Sprengung an neuem Ort

Erkelenz Seit einer versuchten Automatensprengung an der Lauerstraße ist die SB-Filiale der Volksbank geschlossen. Im Herbst dieses Jahres soll sie an einem anderen Standort neu eröffnet werden.

Die Volksbank Mönchengladbach bereitet die Wiedereröffnung einer SB-Filiale am Standort Gerderath vor. Seitdem im Dezember versucht worden war, den Geldautomaten in der Selbstbedienungsfiliale an der Lauerstraße zu sprengen, ist dieser Stadtort geschlossen. Im Herbst, so hofft Vorstandsvorsitzender Veit Luxem, ist die Volksbank wieder vor Ort – jedoch an neuer Stelle.

„Dass keine Beute gemacht wurde“, bestätigt Veit Luxem jetzt noch einmal. „Nach der versuchten Sprengung haben wir lange überlegt, wie der Wiederaufbau erfolgen könnte. Klar war für uns, dass wir nicht aus Gerderath weg wollen. Derzeit haben wir einen Bauantrag bei der Stadt Erkelenz gestellt, um eine SB-Filiale am Parkplatz des nahegelegenen Rewe-Marktes errichten zu dürfen, worüber wir in Verhandlungen mit dem Besitzer und Rewe stehen.“ Dort könnte auf einer Fläche von 15 Quadratmetern ein neues Quartier für Geldausgabeautomat und Kontoauszugdrucker entstehen, so wie es das Angebot der Volksbank zuletzt in der Filiale in Gerderath gewesen war, die zum 1. November des Vorjahres geschlossen und in einen SB-Standort umgestaltet worden war. „Ich hoffe auf eine Realisierung noch innerhalb dieses Jahres, möglichst schon bis in den Herbst hinein“, erklärt Luxem auf Nachfrage unserer Redaktion.