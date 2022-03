Laute Explosion in der Nacht : Nächste Automatensprengung in Erkelenz

Das Terminal wurde durch die Explosionen stark beschädigt. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz In der Nacht zu Dienstag sprengten drei Täter das Volksbank-Terminal auf der Lauerstraße in Gerderath. Die Männer entkamen, doch Zeugen lieferten der Polizei bereits Hinweise.

In Erkelenz ist in der Nacht zu Dienstag erneut in Geldautomat gesprengt worden. Diesmal hat es das Volksbank-Terminal in Gerderath erwischt.

Wie die Polizei mitteilte, hörten Anwohner gegen 1.45 Uhr auf der Lauerstraße mehrere Explosionen an dem freistehenden Automaten. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie mindestens drei Männer, die in einem schwarzen VW Golf in Richtung L19 davonfuhren. Das Fahrzeug war mit Klever Nummernschildern (KLE) ausgestattet.

Das Terminal wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Verletzte gab es keine. Ob die Täter Geld erbeutet haben, wird nun ermittelt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter 02452 9200 zu melden.