Erkelenzer Stadtgeschichte im Netz Virtuelles Museum im neuen Gewand

Zwischen 100 und 200 Menschen treiben sich täglich im virtuellen Erkelenzer Museum herum. Zwar handelt es sich hierbei „nur“ um eine Webseite, doch von solchen Besucherzahlen können viele kulturelle Einrichtungen in der Region nur träumen, sagt Wolfgang Lothmann augenzwinkernd. Lothmann ist Verantwortlicher im Arbeitskreis Virtuelles Museum beim Heimatverein der Erkelenzer Lande – und was dieser Arbeitskreis seit 2018 auf die Beine gestellt hat, ist mehr als beachtlich. In weit mehr als 400 Beiträgen und mit hunderten Bildern berichtet das virtuelle Museum von verschiedensten Aspekten, Orten und Persönlichkeiten aus der Geschichte der Stadt Erkelenz – gegründet worden war es vor fünf Jahren als „Museum der verlorenen Heimat“, um die Zerstörung durch den Tagebau Garzweiler zu dokumentieren.