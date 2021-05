Heimatverein der Erkelenzer Lande informiert : Virtuelle Ausstellungen beim Museumstag

Erkelenz Am kommenden Sonntag, 16. Mai, präsentiert sich auch Erkelenz beim Internationalen Museumstag. Zu sehen sind virtuelle Rundgänge durch Ortschaften, die es so schon oder bald nicht mehr gibt.

Für Museen steht am Sonntag, 16. Mai, der Internationalen Museumstag an. Bundesweit laden hunderte Museen zum digitalen Entdecken ein und präsentierten ihre Sammlungen in 360 Grad-Rundgängen, digitalen Live-Führungen, interaktiven Ausstellungen und vielem mehr. Jeder ist eingeladen, per Klick die Vielfalt der Museumslandschaft zu entdecken.