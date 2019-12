Geschäft an Antwerpener Straße in Erkelenz : Polizei sucht nach Ladendiebstahl Zeugen

Die Polizei bittet bei der Suche nach vier Jugendlichen nach einem Ladendiebstahl um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenz Zwei Jugendliche warteten vor der Ladentür, zwei weitere gingen in das Geschäft und stahlen unter anderem Adidas-Taschen: So ereignete sich ein Ladendiebstahl auf der Antwerpener Straße am Dienstagabend in Erkelenz.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Ladendiebstahl, der sich am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ereignete. Die Verkäuferin eines Geschäftes an der Antwerpener Straße schilderte dem Polizeibericht zufolge, dass zum Tatzeitpunkt vier männliche Jugendliche vor dem Geschäft erschienen seien. Zwei von ihnen betraten daraufhin den Verkaufsraum, während die beiden anderen draußen warteten. Nachdem sich die Jugendlichen im Geschäft umgesehen und Kleidungsstücke anprobiert hatten, verließen sie mit vier schwarzen Taschen der Marke Adidas und einer schwarzen sowie zwei weißen Basecaps das Geschäft, bevor sie vom Personal aufgehalten werden konnten. Alle vier Jugendlichen flüchteten fußläufig in Richtung Antwerpener Straße.

Laut Beschreibung waren die beiden Jugendlichen, die in das Geschäft hineingegangen waren, jeweils von schlanker Statur, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß und ungefähr zwischen 14 und 17 Jahre alt. Einer von ihnen hatte dunkles, gelocktes Haar und trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeanshose. Sein Komplize trug einen weißen Kapuzenpullover und darüber eine Weste. Die beiden Jugendlichen, die vor dem Geschäft gewartet hatten, waren etwa im gleichen Alter und trugen ebenfalls Kapuzenpullover. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat weitere Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat oder den Tätern in Zusammenhang stehen könnten? Das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02452 9200 zu melden.

(sasa)