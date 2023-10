SPD initiiert Umfrage Erkelenzer sprechen sich für Tiny Houses aus

Im Erkelenzer Land ist in den vergangenen Monaten viel Bewegung in das Thema Tiny Houses gekommen. Nachdem Hückelhoven bereits eine große Nachfrage für eine geplante Wohnsiedlung vermeldet und auch in Wassenberg und Wegberg Planungen laufen, könnte Erkelenz bald nachziehen. Das jedenfalls ist die Hoffnung der SPD. Im vergangenen Jahr war sie mit einem Antrag im Stadtrat zunächst gescheitert, nun wird sie einen zweiten Versuch wagen. Grund dafür ist eine Online-Umfrage, die die Partei gemeinsam mit dem Lobbyverein Tinyways in den vergangenen Wochen durchgeführt hat.