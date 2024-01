Programm in Erkelenz Viel Abwechslung in der Stadtbücherei

Samstag, 3. Februar „Lesen mit Olivia“ heißt es ab 11 Uhr. Die Therapiehundeführerin Anja Engelmann und ihre Hündin Olivia kommen in die Stadtbücherei Erkelenz. Olivia ist eine ausgebildete Therapie-Hündin mit einer Vorliebe für gute Geschichten. Sie verbessert nicht und wartet geduldig bis zum Ende der Geschichte - so wird (Vor-)Lesen zu einem unbeschwerten Erlebnis. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab acht Jahren, denen das laute und flüssige Vorlesen noch etwa schwer fällt. Nur mit Anmeldung.