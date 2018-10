Erkelenz verzichtet ab 2019 auf umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat

Erkelenz Die Stadt Erkelenz wird ab 2019 vollständig auf den Einsatz von Glyphosat verzichten. Dies kündigte Stefan Heinrichs, Leiter des Grünflächenamtes, im Umweltausschuss an. Seine Planung decke sich mit einem Antrag der Grünen-Fraktion.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

„Erkelenz setzt seit Jahren auf eine alternative Wildkrautbekämpfung, sowohl mechanisch als auch zunehmend thermisch“, erklärte Heinrichs, „Herbizide werden von uns nur noch in ganz seltenen Fällen, wie auf Friedhofswegen, eingesetzt, aber auch deren Einsatz fahren wir seit Jahren zurück. Glyphosat wird bei uns so gut wie gar nicht mehr eingesetzt. Im vergangenen Jahr wurden weniger als zwei Liter benutzt, und wir hatten für 2019 bereits den vollständigen Verzicht geplant.“ Dennoch sah Heinrichs Probleme mit dem Antrag der Grünen, die einen vollständigen Verzicht auf den umstrittenen Unkrautvernichter gefordert hatten, denn: „Die Stadt hat Flächen verpachtet, so dass wir ein Verbot nur durch Kündigungen und neu formulierte Verträge umsetzen könnten.“ Es handelt sich um etwa zwölf Hektar Dauergrünland und 19 Hektar Ackerland.