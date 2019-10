Spendenübergabe in Erkelenz : NEW belohnt soziales Engagement mit 70.000 Euro

Patrick Beckers (l.) und Ralf Poll (3.v.r.) von der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH freuten sich, in Erkelenz Vereine aus der Region auszeichnen zu können. Foto: NEW AG/NEW AG/Detlef Ilgner

Erkelenz 163 Vereine hatten sich um finanzielle Unterstützung beworben. Aus dem Kreis Heinsberg erhielten 40 Vereine eine Zuwendung.

Vereine nehmen eine wichtige Funktion innerhalb des gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Lebens wahr. Sie erfüllen Aufgaben, die in ihrer Vielfalt von der öffentlichen Hand weder durchgeführt noch finanziert werden können. Die NEW unterstützt deshalb seit dem Jahr 2012 das Engagement von Vereinen im Versorgungsgebiet mit einem jährlichen Förderbetrag von 70.000 Euro. Jetzt wurden erneut Vereine mit Spenden bedacht, die in Erkelenz übergeben wurden. „Damit wir alle weiterhin von dem breiten Angebot der Vereine profitieren können“, sagte Ralf Poll, Geschäftsführer der NEW Niederrhein Energie und Wasser.