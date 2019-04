Feuerwehr in Erkelenz : Verpuffung durch Gasflaschentransport zerstört Auto

Erkelenz Ein Mann aus Erkelenz hatte am Donnerstag Glück im Unglück: Als zwei Gasflaschen in seinem Auto für eine Verpuffung sorgten, wurde er nur leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall ist unklar.

Er transportierte im Kofferraum zwei Gasflaschen: Bei einer Verpuffung in seinem Wagen ist ein gerade ausgestiegener Autofahrer zu Boden geschleudert und leicht verletzt worden. Der 75-Jährige aus Erkelenz im Kreis Heinsberg hatte nach Angaben von Feuerwehr und Polizei am Donnerstag Gasgeruch in seinem Wagen bemerkt und auf der Hatzurodestraße im Ortsteil Hetzerath angehalten. Beim Öffnen der Heckklappe sei es dann zu der Verpuffung gekommen. Der Mann flog nach hinten und erlitt leichte Verletzungen.

„Er hatte sehr viel Glück“, sagte Stadtbrandinspektor Helmut van der Beek, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz. Gegen 15.55 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr alarmiert. „Beim Öffnen der Heckklappe des Autos ist das Gas-Luft-Gemisch verpufft. Durch die enorme Druckwelle wurde der Fahrer sozusagen nach hinten katapultiert. Glücklicherweise zog er sich dabei nur leichte Verletzungen zu. Im Fahrzeug hatten alle Airbags ausgelöst, zudem wurden alle Scheiben herausgerissen, was eben zeigt, wie heftig die Druckwelle war“, erläuterte van der Beek.

Wie der Leiter der Erkelenzer Feuerwehr weiter sagte, dürfe man im Auto keine Gasflaschen transportieren. Der verletzte Fahrer hatte zwei Gasflaschen dabei, eine gefüllt mit Sauerstoff, die andere enthielt Acetylen. Helmut van der Beek: „Diese Kombination benötigen beispielsweise Heizungsbauer, um Kupferleitungen zu schweißen.“ Wie sich am Einsatzort herausstellte, seien die beiden Flaschen zwar dicht gewesen, jedoch habe Restdruck, der sich in den angeschlossenen Schläuchen befunden hatte, für die Verpuffung gesorgt, sagte Helmut van der Beek weiter. Die Feuerwehr hat letztlich für den sicheren Abtransport der Gasflaschen gesorgt, zuvor hatten die Wehrleute einen dreifachen Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulver aufgebaut, der allerdings nicht mehr gebraucht wurde.

Unfall auf in Hückeswagen : Kleinkind läuft in Auto – leicht verletzt

Die Feuerwehr rät, höchstens eine Gasflasche im Auto zu transportieren. Diese müsse so gelagert werden, dass sie beim Transport nicht selbstständig in Bewegung geraten kann. Zudem muss die Sicherheitskappe befestigt sein.

Bis auf fünf Löscheinheiten wurden alle Einheiten der Erkelenzer Feuerwehr alarmiert, auch der Umweltschutzzug des Kreises Heinsberg. Nachdem sich Wehrleiter Helmut van der Beek am Einsatzort einen Überblick verschafft hatte, konnte er viele Einheiten wieder an ihre Standorte zurückbeordern, so dass sie in Hetzerath nicht mehr tätig werden mussten.