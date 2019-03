Verkehrszählung für Erkelenzer Innenstadtkonzept: Problem mit überschrittenen Parkzeiten

Die Parkuhr am Johannismarkt in Erkelenz: In der Innenstadt sind die Parkplätze im Laufe eines Tages phasenweise komplett ausgelastet. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Vielfach überschrittene Parkzeiten hat eine Verkehrszählung ergeben, die für das Innenstadtkonzept gemacht wurde, das Erkelenz derzeit erarbeitet. Die Stadtplaner haben außerdem fünf Entwicklungsbereiche definiert.

Erkelenz hat in der Innenstadt nicht zu wenig Parkplätze, auch wenn einige Flächen im Laufe eines Tages phasenweise vollständig ausgelastet sind. Erkelenz hat vielmehr ein Problem mit Fahrzeugen, die zu lange oder auf nicht erlaubten Flächen abgestellt sind. Dazu führte Anna Ruppert aus: „Am Erhebungstag im vergangenen November haben wir um 13 Uhr festgestellt, dass das Parkhaus an der Ostpromenade nur zu 60 Prozent belegt ist, während die Parkflächen an den umliegenden Straßen voll sind. Warum wird das Parkhaus nicht benutzt? Im Bereich von Anton-Raky-Allee, Mühlen- und Theodor-Körner-Straße haben wir erst ab 17 Uhr freie Kapazitäten festgestellt, dafür aber viele Dauerparker, wo zeitliche Begrenzungen gelten. Außerdem gab es eine auffällige Überlastung des Parkplatzes an der Burg, der vormittags bis zu 127 Prozent belegt war, wo folglich sehr kreatives Parken stattfand, obwohl in der Nähe im Parkhaus an der Ostpromenade immer ein Platz zu bekommen war.“ Auch auf dem Marktplatz sei Falschparken festgestellt worden. Allein durch überzogene Parkzeiten würden in der Innenstadt 22 Prozent der Gesamtparkplätze für andere Autofahrer nicht zur Verfügung stehen. „Das wiederum hat Auswirkungen auf den fließenden Verkehr“, erklärte Bernd Niedermeier (Planungsbüro MWM). „Es entstehen Suchverkehre nach freien Parkplätzen und Zeitverlust bei den Autofahrern.“