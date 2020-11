Verein 12 Zylinder : Erkelenzer helfen kranken Kindern

Erkelenz Der Verein „12 Zylinder“ unterstützt die Sporttherapie der Kinderonkologie in Essen – auch wenn das Spendensammeln in Corona-Zeiten schwergefallen ist. Unter anderem bei zwei Golfturnieren kamen hohe Summen zusammen.

Die Corona-Zeit bedeutete nicht nur für viele Unternehmen und Selbstständige enorme finanzielle Verluste, sie setzte auch viele Einrichtungen unter Druck, die auf Spenden und wohltätige Vereine angewiesen sind. Dies galt auch für die Sporttherapie für krebskranke Kinder an der Uniklinik Essen. Auch eine große Spendensumme des Erkelenzer Verein 12 Zylinder stellte sicher, dass die Therapie auch in diesem Jahr angeboten werden konnte.

Auf Anregung der 12 Zylinder, deren diesjährige Gala aufgrund der Corona-Situation ausfiel, wurden weitere Events initiiert, um Mittel für die Sporttherapie zu generieren. Mit zwei Golfturnieren auf der Anlage des GC Wildenrath wurden dringend benötigte Spenden eingeworben. Allein bei zwei Golfturnieren kamen so knapp 15.000 Euro zusammen. Insgesamt überreichte der Verein am Ende stellvertretend einen Scheck in Höhe von 60.000 Euro.