Nach Corona-Pause : „Venroder Wenk“ feiert wieder Karneval

Erkelenz Am 6. November sollen im Saal Lanfermann-Oellers die neue Tollitäten proklamiert werden. Die Karnevalsveranstaltungen in Venrath finden mit 2G-Regeln statt.

Nach einer Corona-Zwangspause will die Venrather Karnevalsgesellschaft „Venroder Wenk“ nun wieder durchstarten und den Auftakt der Session 2021/22 mit der Proklamation der neuen Tollitäten und der Verabschiedung der Alten zelebrieren. Dazu lädt sie am Samstag, 6. November, ab 19.11 Uhr zu einer Veranstaltung im Saal Lanfermann-Oellers ein, bei den Wenk-Tanzgruppen und Tanzmariechen auftreten werden und DJ Thomas für Musik sorgen wird. Geimpfte und Genesene sind herzlich eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Der Eintritt ist kostenlos.