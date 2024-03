Ärger in Erkelenz Vandalismus an neuem Trimm-Dich-Pfad

(cpas) Erst im vergangenen Herbst hat die Stadt Erkelenz den für rund drei Millionen Euro umgestalteten Grünring an der Westpromenade eröffnet – mitsamt eines neuen Trimm-Dich-Pfades, der die Erkelenzer Bürger zum Sportmachen animieren soll. Viel genutzt worden war der Pfad zunächst wegen der kalten Jahreszeit freilich noch nicht. Doch ausgerechnet jetzt zum Frühlingsbeginn ist die Nutzung des Pfades nun erneut nicht ohne Weiteres möglich. Denn Unbekannte haben die Erklärschilder, die an den Fitnessgeräten angebracht sind, in den vergangenen Tagen mutwillig zerstört.