Erkelenzer Stadtgarten am Buscherkamp : Oase in der Stadt steht in voller Blüte

So gut wie täglich ist Marianne Nietschke derzeit im Erkelenzer Stadtgarten anzutreffen. Viel zu tun gibt es aufgrund der guten Planung nicht. Sie genießt es einfach, die Natur zu beobachten und mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Foto: Renate Resch

Erkelenz Der Stadtgarten am Buscherkamp ist so geschickt angelegt, dass er keine Probleme mit der Trockenheit hat. Helferin Marianne Nitschke ist regelmäßig vor Ort und liefert inspirierende Ideen. Demnächst braucht’s noch Unterstützung für die Einzäunung der Oase.

Noch umgibt ein Zaun aus alten, blau gestrichenen Paletten den kleinen Stadtgarten in der Grünfläche im Wohngebiet Buscherkamp. Doch soll diese Umzäunung bald der Vergangenheit angehören. „Die Stadt Erkelenz will uns einen Staketenzaun liefern“, berichtet Marianne Nitschke. Die Anwohnerin im Buscherkamp gehört zum Kernteam, das sich um diesem ungewöhnlichen Flecken Erde kümmert, der beim Bummel durch den Grünzug sofort ins Auge fällt.

Es gibt keine gemähte Rasenfläche, keine peniblen Beeteinfassungen, keine ordentliche Aufteilung zwischen einzelnen Pflanzen. Doch was auf den ersten Blick wild und undurchschaubar wirkt, hat durchaus Struktur und Ziele. Das rund 100 Quadratmeter große Gelände, das die Stadt Erkelenz einem Studenten überlassen hatte, der darauf im Rahmen einer Studienabschlussarbeit alte Gemüsesorten anpflanzte, bildet die Basis dieses Stadtgartens. Sandra Klein hat mit der Stadt im Jahr 2017 einen Vertrag abgeschlossen, durch den sie eine Patenschaft übernahm, um dort im Buscherkamp ein insektenfreundliches, naturnahes Refugium zu schaffen. „Wir haben hier eine kleine Oase für Mensch und Tier“, sagt sie.

Info Unterstützung bei der Einzäunung gesucht Helfende Hände gesucht! Wenn in Bälde der neue Staketenzaun für den kleinen Stadtgarten im Baugebiet Buscherkamp geliefert wird, suchen die ehrenamtlichen Gärtnerinnen engagierte Helfer, die ihnen beim Aufbau der neuen, naturnahen Umzäunung zur Seite stehen. Ansprechpartnerin ist Sandra Klein unter Telefon 0157 84097503.

Derzeit steht diese Oase in voller Blüte. Nachdem vor knapp drei Monaten die Aufräumarbeiten nach dem Winter angestanden hatten, beginnt jetzt die Zeit, in der die Ergebnisse der Arbeit zutage treten. Die Natur sei zwei Wochen früher aus dem Winterschlaf erwacht als gewohnt, hatte im März Herbert Backhaus, Inhaber des Gartenhofs Backhaus in Heinsberg-Waldenrath, gesagt. Er unterstützt die beiden Frauen und deren Mitstreiter mit Wildkräutern bei der Gestaltung des ungewöhnlichen Gartens und freut sich über die Entwicklung in den vergangenen Wochen. Der zweiwöchige „Vorsprung“ zeige sich bei einigen Gewächsen wie etwa einem Johannisbeerstrauch, dessen Früchte längst errötet sind.

„Das ist „eine natürliche Idylle in einem modernen Baugebiet, in die sich jeder zurückziehen und die Natur beobachten kann“, sagte Sandra Klein im März. Marianne Nitschke ist derzeit diejenige, die am häufigsten diese Beobachtungen macht. Sie sitzt fast täglich auf einer der Bänke zwischen den Beeten und kommt mit den Passanten ins Plaudern, die sich wundern oder mit ihr fachsimpeln. „Das wichtigste Thema der vergangenen Tage war natürlich die Trockenheit, die sich in vielen Gärten bemerkbar macht“, berichtet sie. Für den sehr naturnahen Garten stellt sich dieses Problem nicht so sehr. „Wir haben vielen Stauden, Blumen und Kräuter, die nicht so viel Wasser brauchen.“

Marianne Nitschke hat das Wissen und die Fertigkeit, die richtigen Pflanzen an die richtige Stelle zu setzen, immerhin ist sie in einem Gartenbaubetrieb aufgewachsen. „Zweimal gießen in der Woche reicht bei fehlendem Regen hier“, meint sie. Das Wasser entnimmt sie einem 1000-Liter-Tank, den das Grünflächenamt der Stadt Erkelenz am Rande des Gartens aufgestellt hat und der bei Bedarf immer wieder aufgefüllt wird. „Vielleicht bekommen wir ja noch einen weiteren Tank.“

Gerne lässt Marianne Nitschke den Blick schweifen über die Farbenpracht der vielen geöffneten Blüten. Klatschmohn und Kornblume, Flachs und Fingerhut, zahlreiche, unterschiedliche Blumen sorgen für die bunte Vielfalt. „Es wird immer blühende Pflanzen in diesem Garten geben, dafür haben wir durch die Auswahl der Blumen, Stauden und Büsche gesorgt.“ Die Insekten danken es. Sie schwirren in großer Zahl umher. „Wir sind halt eine Oase für Mensch und Tier“, wiederholt sie schmunzelnd. Dazu gehört auch, dass die Früchte nicht mit Netzen abgedeckt werden. Ob Johannisbeeren, Himbeeren oder später Holunder, meistens haben die Vögel die Nase vorn.

Auch wenn es wild und für den Laien vielleicht unordentlich aussieht, so folgt dieser kleine, scheinbar sich selbst überlassene Garten bestimmten Strukturen. „Unkraut“ gibt es fast gar keines. „Je mehr die Pflanzen zusammenwachsen, umso wenige Platz bleibt für störende Kräuter“, erklärt Marianne Nitschke und beugt sich hinunter, um ein Kraut auszuzupfen, das nicht an diese Stelle gehört.