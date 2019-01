Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz: Unfallklinik mit neuen Möglichkeiten

Erkelenz Der neue Chefarzt der Unfallklinik am Erkelenzer Krankenhaus, Armin O. Scholz, erweitert das medizinische Angebot und erhält dafür neues Personal. Mit der Klinik für Geriatrie wird ein Alterstraumazentrum aufgebaut.

Änderungen stehen der Unfallklinik am Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz bevor. Mit dem neuen Chefarzt Armin O. Scholz, der am 1. Januar begonnen hat, werden das medizinische Angebot erweitert, neue Akzente in der Patientenberatung gesetzt und mit der Klinik für Geriatrie ein Alterstraumazentrum aufgebaut. Und damit dies alles zu den Menschen transportiert wird, ändert das Krankenhaus damit einhergehend den Namen der Abteilung in Klinik für Unfall-, Hand-, Fuß- und orthopädische Chirurgie.