Erkelenz: Unfall auf Landstraße 19 bei Holzweiler

Unfall auf L 19 in Holzweiler

Erkelenz Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leicht verletzten Personen ist es am Freitag bei Erkelenz-Holzweiler gekommen. Dieser ereignete sich gegen 7.55 Uhr auf der Kreuzung der Landstraßen 19 und 117.

Um 7.55 Uhr am Freitag befuhr ein 56-jähriger Mann aus Duisburg die Landstraße 117 aus Katzem kommend in Richtung der Landstraße 19. Auf der wiederum war ein 31 Jahre alter Erkelenzer unterwegs, der nach Jackerath wollte. „Offensichtlich hatte der Duisburger den von links kommenden Pkw übersehen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Wagen des 56-Jährigen überschlug. Während der Duisburger dabei schwere Verletzungen erlitt, kamen sein 57-jähriger Beifahrer und der Erkelenzer mit leichten Blessuren davon.“