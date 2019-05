Worte zur Woche : Neue Arbeitsplätze, neue Fahrradwege?

Erkelenzer Land Auf die Kritik von Fahrradfahren, die im ADFC Klimatest 2018 geäußert worden ist, reagieren die Städte Wegberg und Erkelenz. In dieser Woche außerdem wichtig: zwei positive Nachrichten aus Wassenberg und Erkelenz.

Zwei positive Nachrichten meldeten in dieser Woche Erkelenz und Wassenberg. Im Industriepark Rurtal möchte sich mit der Comdatek GmbH ein Unternehmen ansiedeln, das dort bis zu 600 neue Arbeitsplätze schaffen will und bereits in Hückelhoven an der Rheinstraße mit 340 Angestellten ansässig ist.