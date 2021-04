Blaulichtticker Erkelenz : Unbekannter Täter überfällt mit Schusswaffe eine Bäckerei

Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter eine Bäckerei in Gerderath überfallen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenz Zu einem Überfall auf eine Bäckerei an der Vossemer Straße in Gerderath kam es nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Mit einer Schusswaffe überfiel am Sonntag, 11. April, gegen 14.15 Uhr, ein bislang unbekannter Täter eine Bäckerei im Erkelenzer Ortsteil Gerderath an der Vossemer Straße. Das berichtet die Polizei.

Der unbekannte Täter forderte die Herausgabe des gesamten Bargeldes. Als die Geschädigte zunächst geschockt reagierte, griff der Täter selbst in die Kasse und entnahm das darin befindliche Geld.

Anschließend ergriff der Täter zu Fuß die Flucht in Richtung der Straße „Am Bildchen“.

Den unbekannten Täter beschrieb die Geschädigte so: männlich, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur. Der Täter trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, er war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.