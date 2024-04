Vorgetäuschte Reifenpanne in Erkelenz Dieb stieht Geldbörse

Eine ältere Frau fuhr am Donnerstag, 25. April, mit ihrem Pkw in der Adam-Opel-Straße auf den Parkplatz des Discounters Thomas Philipps. Als sie gegen 11.45 Uhr aus ihrem Wagen ausstieg, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, wie die Polizei mitteilt. Aufgeregt wies er die Frau in gebrochenem Deutsch darauf hin, dass einer ihrer Reifen platt sei. Er bot sich zur Reparatur an, lief immer wieder um den Wagen, nahm der 86-Jährigen ihre Handtasche aus der Hand und legte sie auf die Rückbank des Autos. Als die Seniorin den beschädigten Reifen in Augenschein nahm und abgelenkt war, stahl der Unbekannte das Portemonnaie aus der Handtasche und entfernte sich, um angeblich einen neuen Reifen zu besorgen. Später stellten Polizeibeamte am Reifen zwei kleine Einschnitte fest.