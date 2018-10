Erkelenz : Unbekannte setzen Hecke am Parkdeck in Brand

Hinweise zu den beiden beobachteten Personen werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 9200. Foto: Michael Scholten

Erkelenz Zwei Männer wurden am Montag, 22. Oktober, gegen 19.35 Uhr dabei beobachtet, wie sie mit Fahrrädern auf das Oberdeck des zurzeit im Umbau befindlichen Parkhauses an der Neusser Straße fuhren. Kurz darauf fiel nach Angaben der Polizei von dort ein brennender Gegenstand herunter und setzte einen Teil einer Hecke in Brand.

Die beiden Fahrradfahrer fuhren anschließend ins Erdgeschoss des Parkhauses und schauten sich das Feuer an. Schließlich flüchteten sie auf ihren Rädern in Richtung Kölner Straße. Hinzugerufene Polizeibeamte und Feuerwehrkräfte konnten die Flammen löschen, bevor sie sich ausdehnten. Die Polizei sucht nun nach den Fahrradfahrern. Einer war etwa 18 Jahre alt, korpulent und ungefähr 1,70 Meter groß. Er trug einen schwarzen Pullover und eine Arbeitshose. Der andere hatte eine schlanke Figur, dürfte etwa 21 Jahre alt gewesen sein und war zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß. Auch er war mit einer Arbeitshose sowie einer Jacke bekleidet. Außerdem hatte er eine Musikbox dabei. Hinweise zu den beiden beobachteten Personen werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 9200.

(hec)