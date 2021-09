Mein Lokal, Dein Lokal : Troyka-Köche überzeugen bei TV-Show

Erkelenz Spitzenkoch Mike Süsser, der für „Mein Lokal, Dein Lokal“ als Experte fungiert, ist voll des Lobes und hat seinen Besuch nach der Eröffnung bereits angekündigt.

World Club Dome Lange konnte sich Marcel Kokot nach dem Wettstreit mit den vier Kollegen aus dem Großraum Mönchengladbach nicht ausruhen. Gemeinsam mit Ronny Schreiber war er am Samstag schon wieder im Einsatz. In Frankfurt bei der Pool Session des World Club Dome kochte er im VIP-Bereich, während Schreiber die jeweiligen Weinempfehlung beisteuerte.

Restaurants in TV-Show : So kämpfte Korschenbroich im Kochduell

Bau des Restaurants in Immerath schreitet gut voran : Im „Troyka“ geht es am 1. November los

Und Eindruck hat offenbar der Auftritt bei den Zuschauern hinterlassen. „Es gab schon eine supercoole Resonanz“, sagte der erfreute Koch am Sonntagmorgen, als er im Troyka schon wieder in der Küche arbeitete. Auch viele, die ihn nicht kannten, haben gratuliert. „Etliche haben Reservierungen für unser Restaurant vorgenommen, obwohl wir noch gar nicht eröffnet haben.“ Jetzt kann Kokot gelassen zurückblicken. Die Anspannung ist gewichen, siegesgewiss konnte er allerdings nicht sein. Aber schon vor dem abschließenden Besuch im Immerath schwante Süsser, dass es die anderen Restaurants schwer haben würden, gegen das Troyka und speziell Kokot zu bestehen. Kokot sei zwar der Jüngste in der Runde der wettstreitenden Köche, arbeite aber in einer Truppe, in der „hagelt es von Sternen“.