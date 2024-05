Von 1994 bis 1999 Bürgermeister in Erkelenz Trauer um Ehrenbürgermeister Theo Clemens

Als Bürger Keyenbergs war ihm der Kampf gegen den Braunkohlentagebau Garzweiler nicht nur ein bloßes Anliegen – es war einer seiner Schwerpunkte in der politischen Arbeit. So gründete er in Keyenberg die Bürgerinitiative gegen Rheinbraun. Als er 2017 die Schlüssel seines Hauses in Keyenberg an RWE übergeben musste, wurde ihm schmerzlich bewusst, „dass ich diesen Kampf verloren habe“, sagte er. Immerhin: Letztlich blieb „sein“ Dorf trotzdem stehen. In Keyenberg engagierte sich Clemens in allen Ortsvereinen, dabei führte er 20 Jahre lang den TuS Keyenberg als Vorsitzender, 1989 war er Schützenkönig der Keyenberger Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus.