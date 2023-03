Ein Stück Erkelenzer Stadtgeschichte Traditionsbäckerei Vos schließt

Erkelenz · Am 30. April ist der letzte Verkaufstag in der Bäckerei von Bäckermeister Josef Vos in Erkelenz. Damit verschwindet ein weiteres Stück Stadtgeschichte. Der 65-Jährige spricht über das größte Problem seiner Branche.

28.03.2023, 14:15 Uhr

Bäckermeister Josef Vos und seine legendären Schwarzbrote: Bald wird es sie nicht mehr geben, der Betrieb schließt zum 30. April. Foto: Anke Backhaus

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz

Ein bloßer Aushang im Schaufenster seiner Bäckerei sorgt in diesen Tagen für großes Bedauern bei den Erkelenzern: Bäckermeister Josef Vos schließt seinen Betrieb an der Theodor-Körner-Straße, als letzten Verkaufstag hat Vos den 30. April bekannt gegeben. Sein Nachbar Markus Fränzgen, der Inhaber der Werbeagentur Orange Type, teilte diese Entwicklung im sozialen Netzwerk Facebook mit – die Reaktionen, dass ein weiteres Erkelenzer Traditionsunternehmen sie Pforten schließt, fallen entsprechend aus.