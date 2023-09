Hohe Auszeichnungen für Erkelenzer Sternerestaurant Top-Azubi und Spitzen-Sommelier im Troyka

Selbst das Lob eines seiner Chefs in höchsten Tönen wird Oliver Krings nicht von seiner Absicht abhalten: Ende September wird der Koch nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehre im Troyka das Sterne-Restaurant in Erkelenz-Immerath verlassen und sich auf den Weg nach Neuseeland machen. Im „Paris Butter“ in Auckland will er die nächsten vier Monate arbeiten, ehe er weiterzieht. „Oliver war schon während der Ausbildung eine tragende Säule in der Küche und hat Fertigkeiten bewiesen, die man von einem Azubi nicht erwarten kann“, sagt Ronny Schreiber, Sommelier im Troyka, über den 20-Jährigen aus Geilenkirchen-Gillrath. „Sein Weggang ist bedauerlich, aber er ist richtig.“